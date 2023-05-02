Киберпедофил из Ставрополья приставал в интернете к девочкам из Тугулыма. Его ждет суд

В Свердловскую область доставлен 20-летний житель Ставропольского края, которого обвиняют в развратных действиях в отношении трех девочек младше 16 лет.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершённые без применения насилия в отношении трёх лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, в январе 2023 года обвиняемый, находясь на территории Ставропольского края, общался в соцсети с тремя уральскими школьницами. «В ходе общения обвиняемый без применения насилия совершил в отношении девушек развратные действия, посягнув на их половую неприкосновенность и нравственное формирование личности», – уточнили в СУ СКР.

Обвиняемый задержан на территории Ставрополья и доставлен в Свердловскую область. Сейчас проводится ряд судебных экспертиз, в том числе компьютерно-техническая и психолого-психиатрическая. Обвиняемый арестован.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что фигуранта задержали на выходе из собственного жилища, сопротивления он не оказал. Из аэропорта Минеральные Воды его доставили самолётом в Кольцово, а оттуда на служебном транспорте – в здание ОВД Тугулыма. «Таким образом, южный ставропольский климат на неопределённое пока время ему пришлось поменять на суровый уральский. Точное количество пострадавших от рук компьютерного маньяка сейчас устанавливают представители МВД и СКР», – резюмировал Горелых.

Тугулым, Елена Владимирова

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