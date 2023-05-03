В Екатеринбурге начали отключать отопление

В Екатеринбурге заканчивается отопительный сезон. Как сообщил вице-мэр Владимир Гейко, с сегодняшнего дня начинается отключение тепла в жилых домах. В последнюю очередь будут отключены объекты социальной сферы.

«Отключение тепла будет оперативным. Все идет планомерно, без нарушения гидравлических режимов и с обеспечением горячего водоснабжения», – отметил чиновник на брифинге.

Напомним, сегодня днем в Екатеринбурге прогнозируется +27 градусов. Жара продержится в городе до конца текущей недели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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