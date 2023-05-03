В ДТП на улице Титова пострадали четверо (ФОТО)

Четыре человека были травмированы накануне вечером в ДТП на перекрестке улиц Титова и Ферганской.

В 21:10 водитель автомобиля «Тойота» поворачивал с улицы Титова на Ферганскую и не пропустил две автомашины «ВАЗ-2114». Водитель и три пассажира одной из отечественных машин с различными травмами доставлены в больницу.

Как сообщили в городском ОГИБДД, за рулем «Тойоты» находился 49-летний мужчина с водительским стажем 23 года. Он пояснил, что во время поворота видел, как вдалеке едут два автомобиля, но решил, что успеет совершить маневр. Когда понял, что не успевает, затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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