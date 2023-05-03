Из Екатеринбурга появились рейсы в Шымкент

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Кольцово в Шымкент – один из крупных городов Казахстана. Полеты будут выполняться раз в неделю, по вторникам на лайнерах SSJ 100.

«Вылет из Екатеринбурга запланирован на 20:20, прилет в пункт назначения – в 00:00. Отправление из Шымкента в 01:00 следующего дня, прибытие в аэропорт Кольцово – в 03:20, – сообщили в пресс-службе Кольцово. – Ранее регулярные рейсы в Шымкент из Екатеринбурга не выполнялись».

По данным системы бронирования Red Wings, стоимость билетов в одну сторону на май начинается от 9 тысяч рублей на человека.

Шымкент стал пятым городом Казахстана, имеющим прямое авиасообщение с Екатеринбургом. Сегодня улететь из Кольцово также можно в казахстанские Астану, Алмату, Актау, Караганду.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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