В майские праздники гаишники поймали более сотни пьяниц за рулем

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции в минувшие праздничные выходные задержали более 350 водителей за серьезные правонарушения. Они были в нетрезвом виде либо сели за руль без водительских прав.

С 28 апреля по 1 мая сотрудники ГИБДД проводили сплошные проверки на трезвость автомобилистов в круглосуточном режиме. В том числе использовалось скрытое патрулирование. Чаще всего дорожные полицейские дежурили около мест массового отдыха и в отдаленных сельских территориях.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за три дня задержаны 124 водителя, управлявшие машиной в нетрезвом виде. От прохождения освидетельствования отказались 39 водителей, в отношении 23 составлены материалы для привлечения к уголовной ответственности, так как они повторно сели за руль пьяными. Еще 170 водителей отстранены от управления, так как не имели водительских прав или ранее были лишены их.

В праздничные выходные с 6 по 9 мая ГИБДД снова будет проводить тотальные проверки водителей авто и мототранспорта в усиленном режиме.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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