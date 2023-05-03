В труднодоступные деревни Урала начали ходить почтовые катера

В отдаленные деревни Гаринского и Таборинского районов с наступлением теплого времени года начали ходить почтовые катера.

Как сообщает пресс-служба «Почты России», первыми в этом году открылись водные маршруты по реке Тавде в Таборинском районе. Уже в конце апреля катер доставил почту жителям деревни Озерки, Унже-Павинского и деревни Новосёлово, где проживает 10 человек.

В первых числах мая почту, пенсии, продукты привезли по реке Сосьве жителям деревень Шабурово и Зыкова в Гаринском районе. Двум ветеранам труда в селе Круторечка и в деревне Нихвор почтальоны вручили президентские поздравления с Днем Победы. Самый длинный водный маршрут – к деревне Шантальской, где проживает семь человек, – проходит по реке Тавде через озеро Пелымский Туман.

Ежемесячно почтовыми маршрутами по рекам Гаринского и Таборинского районов катер проходит порядка 2 тысяч км. В Таборинском районе также действует паромная переправа для доставки почты в село Пальмино.

Добавим, всего в труднодоступных территориях Свердловской области, отрезанных от «большой земли» реками, проживает свыше 1500 человек. Сейчас во все деревни и села, доступ к которым возможен только по воде, катер возит не только письма и пенсии, но и продукты питания. В отличие от авиадоставки речной транспорт более экономичен и позволяет чаще доставлять грузы.

Гари, Таборы, Елена Владимирова

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