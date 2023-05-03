Авиакомпании получили допуски на рейсы из Кольцово на Шри-Ланку

Сразу две авиакомпании получили допуски от Росавиации на рейсы из международного аэропорта Кольцово на Шри-Ланку. В частности такое разрешение выдали Red Wings и Azur Air. Причем первая получила допуск на ежедневные рейсы, а вторая – раз в неделю.
Кроме того, авиакомпании смогут ставить рейсы в Турцию. Так, в Стамбул из Кольцово допуск получила «Россия», а в Анталью – «Аэрофлот». Сейчас в эти города уже есть полетная программа из екатеринбургского аэропорта.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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