Авиакомпании получили допуски на рейсы из Кольцово на Шри-Ланку

Сразу две авиакомпании получили допуски от Росавиации на рейсы из международного аэропорта Кольцово на Шри-Ланку. В частности такое разрешение выдали Red Wings и Azur Air. Причем первая получила допуск на ежедневные рейсы, а вторая – раз в неделю.

Кроме того, авиакомпании смогут ставить рейсы в Турцию. Так, в Стамбул из Кольцово допуск получила «Россия», а в Анталью – «Аэрофлот». Сейчас в эти города уже есть полетная программа из екатеринбургского аэропорта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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