Лесные пожары тушат в девяти районах Свердловской области

В Свердловской области ситуация с лесными пожарами остается напряженной. На текущий момент горят леса в Асбестовском, Березовском, Сосьвинском округах, под Екатеринбургом, Верхней Пышмой, Алапаевском, в Махневском муниципальном образовании, в Гаринском и Невьянском лесничествах, сообщает Уральская база лесоохраны.

«За прошедшие сутки ликвидировали восемь природных пожаров на площади более 250 гектаров», – сообщили в ведомстве.

В департаменте информполитики губернатора Свердловской области рассказали, что в прошлые выходные было проведено 370 рейдов по популярным местам отдыха. Во многих районах зафиксированы факты нарушения противопожарного режима. Так, в Егоршинском и Красноуфимском лесничествах, а также на берегу Сысертского водохранилища люди жарили шашлыки. В Невьянском и Сысертском районах садоводы жгли мусор. В Талицком лесничестве при проведении рейда обнаружен лесной пожар, который был оперативно локализован.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – до 2 млн рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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