Родители шестилетнего мальчика заплатят полмиллиона рублей за то, что сын сжег машину соседки

В Верхней Пышме шестилетний мальчик нашел зажигалку и поджег машину соседки. По решению суда его родители должны выплатить полмиллиона рублей компенсации.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, инцидент произошел в августе 2022 года. В одном из дворов загорелся автомобиль «Опель Астра», у него сгорели задний бампер, крышка багажника, датчики парктроника и так далее. Сумма ущерба, согласно заключению экспертов, составила 489 700 рублей.

Дознаватели установили, что автомобиль кто-то поджег. В ходе проверки записей видеонаблюдения оказалось, что это сделал 6-летний мальчик, живущий в этом же дворе.

Ребенок рассказал, что вечером вышел гулять на детскую площадку вместе с папой. На земле он нашел зажигалку и взял ее себе, а затем, убежав от отца, спрятался за белой машиной и решил опробовать находку. Ребенок поджег бампер машины, а когда тот загорелся, испугался и убежал обратно на площадку. Поняв, что совершил нехороший поступок, мальчик не стал рассказывать об этом взрослым, пока его об этом не спросили.

Уголовное дело по данному факту не возбуждали из-за возраста ребенка. Но владелица автомобиля обратилась в Верхнепышминский городской суд с иском к маме мальчика о возмещении ущерба в сумме 489 700 рублей. К участию в деле в качестве соответчика суд привлек отца мальчика. Решением суда исковые требования были удовлетворены. С родителей ребенка был взыскан ущерб по 244 850 рублей с каждого, а также судебные издержки. Всего каждый из родителей обязан выплатить по 254 148 рублей.

Отец и мать пытались обжаловать решение в Свердловском областном суде, но судебная коллегия не нашла оснований для изменения судебного акта. Решение Верхнепышминского городского суда вступило в законную силу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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