Опрессовки начнутся через две недели

В Екатеринбурге в этом году опрессовки пройдут в четыре этапа, с мая по август трубы будут проверять ежемесячно. Первые испытания будут уже через две недели.

Утвержден следующий график:

– с 16 по 19 мая;

– с 6 по 9 июня;

– с 18 по 21 июля;

– с 8 по 11 августа.

В мэрии обещают, что подача горячей воды не будет прекращаться. «В этом году мы планируем заменить 70 километров тепловых сетей, 40 километров труб водоснабжения и канализации. Помимо этого, необходимо подготовить к новому сезону 112 теплоисточников и 479 теплопунтков, более 350 насосных станций, а также 3,5 тысячи километров водопроводов. План достаточно объемный, поэтому, чтобы успеть его выполнить, часть работ, которые не требуют окончания сезона, мы уже начали производить», – прокомментировал Владимир Гейко.

Екатеринбург, Марина Иванова

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