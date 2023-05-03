Опрессовки начнутся через две недели

В Екатеринбурге в этом году опрессовки пройдут в четыре этапа, с мая по август трубы будут проверять ежемесячно. Первые испытания будут уже через две недели.
Утвержден следующий график:
– с 16 по 19 мая;
– с 6 по 9 июня;
– с 18 по 21 июля;
– с 8 по 11 августа.
В мэрии обещают, что подача горячей воды не будет прекращаться. «В этом году мы планируем заменить 70 километров тепловых сетей, 40 километров труб водоснабжения и канализации. Помимо этого, необходимо подготовить к новому сезону 112 теплоисточников и 479 теплопунтков, более 350 насосных станций, а также 3,5 тысячи километров водопроводов. План достаточно объемный, поэтому, чтобы успеть его выполнить, часть работ, которые не требуют окончания сезона, мы уже начали производить», – прокомментировал Владимир Гейко.
Екатеринбург, Марина Иванова
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