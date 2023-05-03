На Кольцовской таможне задержали партию нитей для хирургических швов

На Кольцовской таможне специалисты остановили пассажирку рейса Стамбул – Екатеринбург, в чемодане которой оказалась 41 упаковка хирургических нитей немецкого производства.

По словам 42-летней женщины, шовные материалы предназначены для ветеринарии, и везла она их своим домашним питомцам, знакомым ветеринарам и друзьям. Пассажирка заявила, что покупка обошлась ей в 17 долларов США и 50 центов. А поскольку она знала, что декларированию подлежат коммерческие партии или товары стоимостью свыше 200 евро, для прохождения таможенного контроля она выбрала «зеленый коридор».

Это заявление вызвало сомнения у таможенников. Как сообщили в пресс-службе УТУ, екатеринбурженка оказалась генеральным директором компании, специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями. Привезенные шовные нити, как указано в инструкции, используются в пластических, неврологических процедурах, в сердечно-сосудистой и офтальмологической хирургии.

По словам специалистов, приблизительная рыночная стоимость шовных материалов составляет порядка 2500 евро. Исходя из их характеристик, количества и назначения, следует, что эти шовные нити не являются товаром для личного пользования, соответственно, подлежат обязательному декларированию. Кольцовские таможенники возбудили дело об административном правонарушении, нити отправлены на товароведческую экспертизу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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