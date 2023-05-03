В Свердловской области открыт грибной сезон: в лесах заметили сморчки

Жители Свердловской области сообщают, что в лесах заметили сморчки. Обычно эти грибы появляются ближе к концу мая, но в этом году из-за теплой погоды они пошли раньше.

Эти грибы считаются своеобразными, и далеко не каждый их собирает и ест. Отличает их морщинистая шляпка. Растут они в лесах, парках и даже на садовых участках. Сморчки считаются съедобными, но перед употреблением в пищу их нужно подвергать долгой термической обработке.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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