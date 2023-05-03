На Уралмаше загорелся двухэтажный деревянный барак (ФОТО)

Сегодня в 13:05 на улице Авангардной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга загорелся ныне необитаемый двухэтажный деревянный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, первыми на место ЧП прибыли бойцы пожарно-спасательной мотогруппы. Они выяснили, что площадь возгорания – 250 кв.м. Существовала угроза распространения пожара на соседний жилой дом, но его удалось предотвратить. Информации о пострадавших не поступало.

В 13:40 пожар был локализован. В его тушении участвуют 21 человек и 8 единиц техники. Отметим, что сейчас в городе стоит жаркая сухая погода, так что существует повышенная опасность возгораний. Во всей Свердловской области введен противопожарный режим.

Фото ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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