Более 20 раритетных танков и САУ УВЗ примут 9 мая участие в парадах Победы Нижнем Тагиле, Челябинске и Петербурге

В этом году 9 мая более 20 единиц раритетных танков и САУ концерна «Уралвагонзавод» пройдут на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба УВЗ, сотрудники предприятий концерна «Уралвагонзавод» на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники и поэтому танки Т-З4 и самоходные артиллерийские установки уже по традиции принимают участие в парадах Победы в регионах присутствия концерна. «Содержание более 20 единиц раритетной техники является не только социальной ответственностью АО «Уралвагонзавод», но и вкладом концерна в формирование военно-патриотического воспитания», – рассказал директор по особым поручениям Игорь Мешков.

В Нижнем Тагиле в городском параде Победы примет участие танк Т-34-85 Уралвагонзавода. Танк Т-34-85 сошел с конвейера Уральского танкового завода №183 (сейчас Уралвагонзавод) в 1945 году. Он не успел принять участие в боевых действиях, а остался на предприятии в память о трудовом подвиге заводчан в годы Великой Отечественной войны и стоит в музее бронетанковой техники УВЗ.

Машины завода-танкограда также откроют Парад Победы в Челябинске. ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» подготовил к участию в нем три исторические машины: танк Т-34, танк ИС-3 и самоходную установку ИСУ-152. Завод бережно сохраняет машины вот уже больше полувека. Заводские испытатели очень внимательно ухаживают за техникой в течение года.

В парке раритетов 61 БТРЗ «на ходу» 10 танков Т-34 и 10 самоходных артиллерийских установок ИСУ-100. И в соответствие со сложившейся традицией последних лет часть из них примет участие в праздничном марше механизированной колонны по улицам Санкт-Петербурга.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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