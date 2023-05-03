Жара в городе: жители Екатеринбурга отправились на пляжи (ФОТО)

Жара выгнала екатеринбуржцев из домов и офисов. Сегодня днем на пляжах много народу. Люди загорают. Купающихся пока не замечено.

Одним из самых популярных пляжей в черте города традиционно стал берег Верх-Исетского пруда. Днем столбики термометров поднялись до +29 градусов жары. На пляже многие загорают в купальниках и плавках. Однако в воду люди пока не заходят.

По данным главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, до 6 мая на Урале ожидается совсем летняя погода: ночью 9-14°, днем 22-27°. Кратковременные дожди и грозы вероятны в основном на севере Свердловской области. В Екатеринбурге будет без осадков.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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