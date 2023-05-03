На Урале возьмут под круглосуточную охрану мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне

Свердловская полиция перейдет в режим повышенной оперативной готовности в предстоящие майские праздники, в том числе на День Победы. Об этом «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

«В региональном Главке в праздничные дни функционирует межведомственная рабочая группа, в состав которой входят наиболее профессионально подготовленные сотрудники из всех правоохранительных структур. Особое внимание в этот период уделяется круглосуточной охране памятников, посвященных Великой Отечественной войне и погибшим при исполнении служебного долга в мирное время уральцам. Ответственность за сохранность мемориалов несут их собственники. В охране общественного порядка принимают участие не только представители МВД, но и традиционно наши коллеги из Росгвардии, сотрудники ЧОП, дружинники, казаки и представители иных общественных формирований правоохранительной направленности. В учреждениях, где запланированы массовые мероприятия, будет организован досмотр посетителей с использованием ручных и рамочных металлодетекторов», – прокомментировал собеседник агентства.

Точное количество сотрудников полиции, задействованных в охране порядка в майские праздники, станет известно по окончании праздничных мероприятий. Представитель МВД уточнил, что в целом в выходные дни будут работать более 1 тысячи полицейских, без учета представителей других правоохранительных органов.

«На случай осложнения обстановки в свердловском гарнизоне полиции сформирован резерв сил и средств, который при необходимости будет задействован. В Главке работает круглосуточный телефон доверия 358-71-61 и дежурная линия «02» для приема сообщений от граждан, которые увидели что-либо подозрительное», – добавил Валерий Горелых.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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