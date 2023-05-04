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Четверг, 4 мая 2023, 10:24 мск

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Уральские космонавты провели более 7 часов в открытом космосе (ФОТО)

Фото: Роскосмос

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин сегодня утром завершили выход в открытый космос. Они провели за бортом МКС 7 часов 11 минут.

Как сообщает Роскосмос, российский экипаж в ходе работ подготовил и перенес шлюзовую камеру с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» с помощью европейского манипулятора ERA. Действиями роботизированной руки с МКС управлял космонавт Андрей Федяев. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели наблюдение за перемещением шлюзовой камеры, а затем подключили кабели между ней и модулем «Наука». Выход космонавтов начался накануне в среду в 23:01 и завершился сегодня в 06:11 (по московскому времени).

Напомним, на Международной космической станции сейчас работают сразу три уральских космонавта: Сергей Прокопьев из Екатеринбурга, Андрей Федяев из Серова и Дмитрий Петелин из Челябинска.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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