Близ автовокзала и на Юго-Западе перекроют несколько улиц

В Екатеринбурге коммунальщики закроют движение по несколько дорогам. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 10 мая перекроют Уктусскую, от дома № 47 до Отто Шмидта, 72. Работы будет вести ЕТК, они продлятся до 30 июня.

МУП «Водоканал» с 15 мая по 15 июня 2023 года закроет движение транспорта по улице Громова, от здания № 28 на улице Академика Бардина до перекрестка улиц Громова и Бардина, в связи с проведением работ по строительству сети водоотведения.

С 22 мая по 30 сентября 2023 года строительная компания «Дорстройинвест» закроет движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова в связи с проведением работ по реконструкции улицы Автономных Республик.

Екатеринбург, Марина Иванова

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