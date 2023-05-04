Скончался легендарный оперативник из Екатеринбурга

В Череповце простятся с легендарным оперативником, полковником милиции Анатолием Воищевым, который много лет проработал на Урале. Он закончил службу начальником криминальной милиции Октябрьского РУВД. Анатолию Семеновичу было 72 года. Он скончался после продолжительной болезни.

«Я его знал много лет. Он начинал еще в 70-е. Раскрывал преступления, не выходя из кабинета, информация к нему сама стекалась. Семеныч не делал карьеру, просто работал на земле и воспитывал молодежь. Ушел он на пенсию лет 10 назад, но его до сих пор многие помнят», – рассказал один из его сослуживцев.

«В конце девяностых в течение недели у нас было разбойное нападение на инкассаторов, потом убийство семьи на Тверитина (пять человек зарезали), потом еще ребенка годовалого похитили. Все раскрыли. Неделю Семеныч не спал, жил в кабинете, за что получил госнаграду. Прекрасный человек, сейчас таких не делают», – рассказал другой коллега Воищева.

О дате и месте прощания будет сообщено позже. Известно, что похороны пройдут в Череповце, где Воищев провел последние годы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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