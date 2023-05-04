У некоторых выручка выросла в 10 раз: молодые дизайнеры рассказали об участии в проекте «Имена» (ФОТО)

С начала 2023 года 15 молодых предпринимателей бесплатно размещаются в мультибрендовом бутике «Имена» в торговом центре Екатеринбурга, что стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За это время некоторым дизайнерам удалось увеличить выручку в 10 раз и привлечь новую аудиторию. Участники проекта рассказали, что после размещения в бутике планируют самостоятельно выходить на офлайн-продажи и масштабировать свой бизнес.

«Имена» – проект в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом страны Владимиром Путиным для вовлечения людей в предпринимательскую деятельность. Над созданием мультибрендового бутика работал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (на его базе создан Центр «Мой бизнес» – Свердловская область), который в регионе занимается реализацией задач нацпроекта. «Имена» изначально задуманы, чтобы оказать содействие становлению новых брендов на рынке ретейла.

«Этот проект – великолепный инструментарий для популяризации предпринимательской деятельности. Чем больше людей будет вовлечено в это сообщество, тем устойчивее будет наша экономика. Предприниматели – очень смелые люди: вкладывают свои деньги, рискуют, развиваются. Мы со стороны правительства Свердловской области оказываем всестороннюю поддержку таким людям. В последнее время значительно снижены административные барьеры, действует специальный налоговый режим, и мы на этом не остановимся и будем дальше разрабатывать новые схемы для поддержки предпринимательства», – отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Мультибрендовый бутик «Имена» в торговом центре Veer Mall открылся 12 июля 2022 года. Молодые предприниматели, которые зарегистрировались как самозанятые или ИП не более 3 лет назад, могут размещаться здесь, не оплачивая аренду. Каждому потоку дается по шесть месяцев. Интерес к проекту растет с каждым новым набором: в первом участвовало 11 брендов, сейчас выставляется 15, а с июля в «Именах» будет размещаться уже 25. В дальнейшем проект планируют расширять: есть идея разместить рядом с бутиком «остров», на который выйдут лидеры продаж.

«У нас есть дизайнер одежды, которая увеличила свою выручку на 50%, есть бренды, которые выручку увеличили в 10 раз. Это отличные результаты, – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. – Ведем переговоры с торговым центром, чтобы бывших участников бутика вывести на остров. Там они будут размещаться на льготных условиях. Эти предприниматели уже попробовали свои силы, показали, что они способны продавать и способны привлекать аудиторию».

Сейчас в магазине «Имена» вы найдете много интересного: стильные дизайнерские вещи, детскую одежду, нижнее белье, сумки и шоперы, ароматические свечи, шапки и многое другое. Стили разные, ценовая политика у каждого бренда тоже своя. Поэтому каждый покупатель найдет вещи на свой вкус и кошелек.

Сами предприниматели говорят, что в проекте «Имена» им помогли пройти все этапы организации офлайн-продаж: на обучениях в СОФПП рассказывали как о привлечении клиентов, мерчандайзинге, так и о партнёрстве с другими брендами. Теперь многие подумывают после размещения в «Именах» развивать новый сегмент бизнеса.

«У меня есть опыт онлайн-продаж, я торгую на маркет-плейсах. Но у меня всегда была мечта – сделать для нашего города что-то масштабное, показать себя через одежду. У меня одежда – это кимоно, как повседневные, так и для выхода в свет. Это такие пижамы для города, чтобы девушкам любой комплекции было комфортно, – рассказала одна из дизайнеров второго потока проекта «Имена» Полина Нищенко, создатель молодого бренда be.estetic. – В «Именах» я размещаюсь 4 месяца и вижу потрясающие экономические результаты, поэтому хочу и дальше развивать офлайн-сегмент. Мечтаю найти такое же место, организоваться с какими-то другими брендами и представлять себя».

Есть на площадке и более опытные участники – например бренд Sorvalo дизайнера Петра Левенполя. Он уже участвовал в неделях моды в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. Но опыт проекта «Имена» позволил пройти все этапы выхода на продажи в реале.

«Наш дизайнер сам с Урала, начинал здесь. Мы хотели презентовать свой бренд на площадках Екатеринбурга, чтобы жителей города познакомить с нашими вещами. И еще хотели попробовать работать на площадке мультибрендового бутика, поэтому подали заявку на участие в «Именах», – рассказала бренд-менеджер Sorvalo Юлия Ковальчук. – До этого у нас в основном были онлайн-продажи. А здесь нам оказали помощь в реализации офлайн-продаж: мы почувствовали все этапы становления такого формата. Это позволит в дальнейшем заходить на более крупные мультибрендовые площадки либо открыть свой бутик».

Все участники проекта «Имена» отмечают, что помимо бесплатного размещения в ТРЦ многое дает информационная поддержка области: постоянные обучения, кураторство, мастер-классы.

«Большой запрос от предпринимателей на обучение продвижению в соцсетях, через маркет-плейсы. Фонд в первом квартале провел шесть семинаров: исследование рынка, технология продаж, коллаборация брендов и так далее, – рассказал Валерий Пиличев. – Кроме того, в рамках проекта «Имена» мы проводим ярмарки с привлечением десятков предпринимателей, проходили показы мод. Сами предприниматели тоже активные, объединяются, приглашают блогеров, выпускают листовки для привлечения покупателей».

Добавим, что «Имена» – это продолжение проекта развития креативных индустрий в регионе, который стартовал в 2021 году в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. В том числе, в декабре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор СОФПП Валерий Пиличев подписали трехстороннее соглашение о создании креативного кластера «Домна» в центре Екатеринбурга. А в 2022 году фонд, администрация Екатеринбурга и ТРЦ Veer Mall подписали соглашение о содействии развитию занятых в креативных сферах. В рамках проекта в ТРЦ был открыт мультибрендовый бутик. Проект «Имена» был признан министерством экономического развития России как одна из самых успешных практик поддержки самозанятых. Сейчас уральский опыт пытаются повторить в других регионах страны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»