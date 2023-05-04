Жители Свердловской области хотят работать в крупных компаниях и не желают открывать ИП

Жители Свердловской области не хотят открывать свое ИП или работать в стартапах. Самые желанные позиции – в крупных компаниях.

Как показало исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и экспертов «Яков и Партнёры», на первом месте по привлекательности трудоустройства оказались крупные частные российские компании: 76% соискателей из Свердловской области предпочли бы именно такого работодателя. Чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%) и специалистов по консалтингу и инвестициям (77%). «Крупные частные компании у большинства соискателей ассоциируются с надежностью и стабильностью. Кроме того, многих привлекает социальный пакет, ДМС и развитая корпоративная культура – а эти «бонусы» чаще всего готов предложить именно крупный бизнес. Что касается «российской» прописки, то здесь чувствуется влияние событий последнего года: уход ряда зарубежных компаний не лучшим образом сказался на репутации таких организаций среди соискателей», – прокомментировала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Работать в компаниях малого и среднего бизнеса согласны 53% уральцев, в основном это те, кто занят в туризме, на перевозках или в торговле. При этом у малого и микробизнеса самые высокие темпы поиска сотрудников: среднемесячное количество вакансий в I квартале увеличилось на 21% и 26% год к году соответственно.

Работу в международных компаниях считают привлекательной также 53 % опрошенных. Чуть меньше жителей региона – 46% – назвали привлекательной работу в российской компании с иностранным участием. Реже всего свердловчан интересует внештатное сотрудничество (35%), трудоустройство в государственных органах (33%), в некоммерческой организации (30%), в стартапе (29%), а также индивидуальное предпринимательство (иметь свой бизнес хотели бы 26%).

Екатеринбург, Марина Иванова

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