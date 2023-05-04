В природном парке «Оленьи ручьи» сгорело более 20 га леса. Подозревают туристов (ФОТО)

В природном парке «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе Свердловской области 3 мая случился пожар.

Как сообщает на своей странице в соцсети администрация парка, возгорание началось вчера днем у скал Дикий Запад. В ликвидации пожара участвовали сотрудники Авиалесоохраны, 45-го отряда МЧС, инспекторский состав парка, включая директора, его заместителей и сотрудников. На борьбу с огнем ушло 8 часов. Уничтожено 20 га леса.

Сотрудники парка подозревают, что причиной возникшего пожара стало безответственное поведение туристов-сплавщиков.

«Если честно, даже в голове не укладывается, как можно было додуматься разводить огонь в такой период?! По всей области введен особый противопожарный режим, чуть ли не из каждого утюга звучат предупреждения. Дождей нет, кругом сухая трава и растительность, жара в + 26… Но ведь умудрились!» – возмущаются сотрудники «Оленьих ручьев».

Напомним, вчера в Свердловской области был зафиксирован температурный рекорд. В 14 часов на метеостанции Екатеринбурга была зафиксирована температура воздуха +27 °C.

В случае обнаружения природного пожара нужно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Фото: «Оленьи ручьи»

Нижние Серги, Елена Владимирова

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