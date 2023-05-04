На Урале жительницу села оштрафовали за буллинг соседки в WhatsApp

Свердловский облсуд разбирался в буллинге через WhatsApp: из-за ложных обвинений в адрес сельчанки ее ребенка начали травить в школе.

Зимой прошлого года в селе Каменка местные жители через мессенджер обсуждали отравление нескольких собак. «Недавно их ребенка напугала собака. Травить начали после этого. Моя собака и рыжая собака были отравлены именно на берегу. Из тех, кто там живет, больше никто не мог», – написала Юлия Б., а после сказала, что обвиняет в травле Татьяну К. И это сообщение спровоцировало травлю дочери Татьяны – у девочки начались проблемы со сверстниками, она перестала ездить на школьном автобусе, педагог заметил, что изменились отношения с другими детьми.

Мама девочки пошла в суд с иском о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда и потребовала с Юлии 100 тысяч рублей. Еще до решения суда Юлия публично опровергла свое обвинение, ее обязали выплатить 2 тысячи рублей. Истец обжаловала решение в Свердловском областном суде и добилась увеличения суммы до 10 тысяч рублей. Решение вступило в силу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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