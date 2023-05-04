С прошлого года спрос на электросамокаты в Екатеринбурге вырос в 2 раза

С началом весенне-летнего сезона спрос на аренду электросамокатов в Екатеринбурге вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Эксперты отмечают, что такой способ передвижения предпочитает не только молодежь – количество пользователей самокатов старше 50 лет за год выросло на треть. При этом чаще всех ездят на самокатах екатеринбуржцы в возрасте от 17 до 25 лет. Их доля от общего количества пользователей составляет почти 48%.

Екатеринбург входит в тройку городов с самым большим числом любителей самокатов. По этому показателю столица Урала уверенно опережает другие города-миллионники и отстает только от Москвы и Санкт-Петербурга.

Жители других городов Урала также стали чаще интересоваться кикшерингом. Так, в Челябинске число пользователей выросло на 30%, а в Тюмени их количество утроилось.

В целом по стране самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, где их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей удвоилось. А вот жители Сибири пока не открыли сезон – здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с прошлым годом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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