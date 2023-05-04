В Екатеринбурге в мае обновят стершуюся дорожную разметку

В Екатеринбурге началось обновление дорожной разметки с использованием термопластика. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, работы будут закончены к началу июня, если позволят погодные условия. По правилам, разметку можно наносить только на сухой асфальт.

Напомним, в этом году городские службы начали наносить разметку краской непривычно рано – с 10 апреля. Как рассказали в мэрии, эти работы проводились по предписанию ГИБДД для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов. Поскольку разметку нанесли на холодный асфальт, через месяц краска стала стираться. В мае дорожники планируют обновить все изношенные участки.

Всего в этом году планируется нанести 268 тысяч квадратных метров дорожной разметки на улицах Екатеринбурга. Ранее заместитель председателя транспортного комитета Сергей Яскевич отмечал, что для использования более устойчивого термопластика температура поверхности асфальта должна быть не менее +10 градусов. Поэтому в холодный весенний период дорожные службы наносят разметку краской.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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