В новом квартале Академического появится еще одна школа

В Академическом построят еще одну школу. Образовательное учреждение на 1200 мест разместится в новом квартале Конструктивизма, в границах улиц Вавилова, Ландау, Лихачева и Рябинина.

Основной застройщик района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») уже завершил проектирование объекта, сейчас проект проходит государственную экспертизу. «Объемно-пространственное решение школы выдержано в общей стилистике архитектуры квартала – «современном конструктивизме», – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Пятиэтажная школа предусматривает все современные тенденции, это в том числе и разделение потоков, начальная и старшая школа будут расположены в разных зданиях на 475 и 725 мест соответственно, наличие лифтов, большой стадион и полоса препятствий. Основные подходы будут организованы со стороны улиц Ландау и Рябинина. Как и в других школах района здесь будет большой современный актовый зал, библиотека с коворкингом, большой и малый спортивные залы, в последнем запланировано размещение скалодрома».

Возможно, объект будут строить по концессии. В конце 2022 года между АО СЗ «РСГ-Академическое» и компанией «Атомстройкомплекс-ГЧП» было заключено соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере создания зданий школ в новом районе Екатеринбурга. Согласно документу, компания «Атомстройкомплекс» инициирует заключение концессионных соглашений со Свердловской областью и Екатеринбургом. Добавим, что при помощи государственно-частного партнерства в Академическом построено уже шесть школ. Все проекты были разработаны при поддержке девелопера АО СЗ «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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