Аномальная жара и смог: синоптики и МЧС выпустили экстренное предупреждение

В ближайшие дни в Свердловской области сохранится аномальная жара, в лесах остается высокая пожарная опасность. При этом в одних территориях будет ветрено, в других – штиль и смог.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в отдельных районах Свердловской области с 5 по 8 мая ожидаются аномально жаркая погода, а также высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Ветер южный и юго-западный, с порывами до 15 м/с. Пожарные напоминают, что при возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам 101 и 112.

Уральский Гидрометцентр при этом выпустил предупреждение о сильном атмосферном загрязнении. По данным синоптиков, до 20 часов 7 мая в Свердловской области, исключая северные районы (Ивдель, Пелым, Североуральск, Качканар, Краснотурьинск, Карпинск, Серов, Нижняя Тура) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 7 мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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