Полпред поздравил Академию единоборств РМК с первым юбилеем

Академия единоборств РМК отметила пятилетний юбилей. Тренеров и спортсменов поздравил Полномочный представитель президента Владимир Якушев.

Участие в торжественной церемонии в честь 5-летия академии приняли тренеры, спортсмены и сотрудники всех служб спортивного учреждения. За существенный вклад в развитие спорта в регионе Владимир Якушев вручил благодарственные письма генеральному директору Академии Евгению Звездникову, тренерам Марии Прохоровой и Владимиру Чипурному.«Академия единоборств РМК уникальный проект, который объединяет детский, любительский и профессиональный спорт. Здесь сформирован великолепный коллектив тренеров, большое внимание уделяется воспитательной работе с молодёжью. Знаю, как непросто управлять такой серьёзной, многогранной структурой. Но уверен, что впереди у академии ещё много успехов и достижений», – отметил в своей выступлении полпред.

На сегодняшний день в Академии тренируется почти две тысячи человек, из них 850 – дети. Качественную спортивную подготовку на базе Академии получают также члены сборных Свердловской области, Уральского федерального округа и России по боксу, смешанным единоборствам, карате и другим боевым искусствам. С момента открытия в спортивном комплексе прошло более 250 соревнований различного уровня, а также более ста профессиональных турниров. Директор Академии Евгений Звездников отметил грамотами каждого сотрудника.

«Весь тренировочный процесс построен таким образом, чтобы новички, любители и дети видели, как работают профессионалы. Были рядом. Они видят, чего можно достичь в этих стенах, понимают к чему стремиться», – считает Евгений Звездников.

В 2019 году Академия провела спортивнуюобразовательную конференцию RCC Global Sport Experience, в 2021 году – спортивной премии RCC Sport Awards. Мероприятия проводятся раз в два года, следующие запланированы на сентябрь 2023 года.

Академия единоборств РМК была основана 4 мая 2018 года. Сегодня это шестиэтажный спортивный комплекс, который включает четыре тренировочных зала и современную арену для профессиональных и любительских соревнований по ММА, боксу, кикбоксингу и различным любительским турнирам.

Оборудование спортивного комплекса соответствует требованиям телевизионных спортивных каналов, таких как Матч ТВ, ESPN, UFC TВ, что позволяет вести прямые трансляции спортивных турниров.

В декабре 2019 года спортивный комплекс был признан Победителем в номинации «Лучший проект по оснащению спортивных проектов» Национальной премии в области спортивного бизнеса ВISPO AWARDS 2019, в 2021 году Академия была признана лучшей площадкой России по версии профессиональной премии в области спортивного бизнеса SBA.

В Академии работают 36 тренеров по 13 направлениям, тренируются члены сборных Свердловской области, Уральского федерального округа и Российской федерации по боксу, смешанным единоборствам, косики карате, киокушинкайкарате, тхэквондо, силовому экстриму, грэпплингу и джиу джитсу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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