На Семи Ключах подросток на велосипеде отвлекся на телефон и попал под машину

В Екатеринбурге мальчик на велосипеде попал под машину. Авария произошла накануне около 22:50 на улице Полюсной, 9.

Фото ОГИБДД по Екатеринбургу

В это довольно позднее время 16-летний подросток ехал по дороге навстречу потоку. 20-летний водитель «Фольксваген Поло» разворачивался. По его словам, он видел велосипедиста, но сам велосипедист не заметил разворачивающуюся машину, так как был очень увлечен телефоном. Подростка увезли в больницу с переломом коленной чашечки.

Фото ОГИБДД по Екатеринбургу

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортным средством, в том числе при совершении маневров. Автоинспекторы обращаются к родителям, необходимо контролировать досуг своих детей и ежедневно напоминать им о соблюдении Правил дорожного движения, в том числе при управлении велотранспортом. Помимо этого, рекомендуется проговаривать детям о том, что когда они являются участниками дорожного движения, не стоит отвлекаться на гаджеты и посторонние предметы», – добавили в УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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