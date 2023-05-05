Самые продаваемые машины на Урале – ВАЗы, УАЗы и «китайцы»

За первые три месяца 2023 года в УрФО было продано более 13 тысяч автомобилей. Это на 37% ниже, чем в прошлом году. При этом 4 из 5 проданных автомобилей – китайского или российского производства. Данные предоставило агентство «Автомаркетолог».

Лидером продаж остается Lada, продано около 5,5 тысячи машин, это 42% рынка. Также уральцы покупали UAZ (163 автомобиля) и обновленный «Москвич» (21 машина). Существенно нарастили свое присутствие на рынке китайские бренды – Chery (1610), Haval (1132) и Geely (789), занявшие в топ-5 самых продаваемых марок региона второе, третье и четвертое места, тогда как в прошлом году эти бренды не поднимались выше 7-й позиции (Chery). На долю «китайцев» пришлось 35% рынка.

По подсчетам «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) объем выданных кредитов на покупку новых автомобилей за первый квартал сопоставим с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые автомобили вырос благодаря расширению программы автокредитования, например, за счет включения в перечень кредитуемых марок китайских производителей. За первый квартал 2023 года было оформлено автокредитов в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако количество выданных кредитов выросло лишь на 28% за год. Чаще всего берут кредиты на покупку подержанных авто, средний чек за год вырос на 10% – с 1 млн рублей до 1,1 млн рублей. А средняя сумма кредита для покупки нового авто, напротив, сократилась по сравнению с прошлым годом: с 1,5 млн рублей в 2022 году до 1,25 млн в текущем.

Доля китайских марок на вторичном рынке пока остается на низком уровне, но, весьма вероятно, объем продаж будет расти – и по количеству автомобилей, и по суммам.

«На рынок кредитования в ближайшей перспективе продолжат оказывать влияние расширение производства отечественных марок, в том числе на переоборудованных старых мощностях, рост продаж присутствующих и выход новых китайских брендов, ожидаемое увеличение лимита по госпрограмме, а также планомерный рост доли автомобилей, поставленных через параллельный импорт. При этом мы ожидаем дальнейшего роста доли китайских авто в кредитных выдачах в связи с активным продвижением автоконцернов из КНР на российском авторынке. Доля отечественных марок, вероятно, снизится во втором квартале, а ее дальнейший рост будет зависеть прежде всего от возобновления программ господдержки», – считает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

Екатеринбург, Марина Иванова

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