Жители поселка под Режом жалуются на дым от пожаров: «Небо все затянуто, дышать тяжело» (ФОТО)

Жители поселка Озерной в Режевском городском округе жалуются на дым и запах гари. Вокруг населенного пункта зафиксировано несколько лесных пожаров.

«У нас тут страшно красиво. Небо затянуто дымом и на фоне – красное солнце. Ветром дым от лесных пожаров приносит в поселок, временами дышать тяжело. После пожаров в Сосьве и других поселках, конечно, страшно», – рассказала «Новому Дню» местная жительница.

Судя по карте пожаров Свердловской области, недалеко от Озерного зафиксировано сразу несколько очагов возгорания: от болота Таворского до реки Адуй.

Также горят леса недалеко от поселков Малышева, Санкино, в Сосьвинском и Верхотурском городском округах. Угрозы населенным пунктам пока нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»