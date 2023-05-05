Дачников будут штрафовать за шашлыки и костры

В Свердловской области продолжает действовать запрет на разведение открытого огня. Нельзя сжигать траву, мусор, нельзя разводить костры, даже в мангалах, даже на собственных дачных или приусадебных участках. Нарушителей будут выявлять и штрафовать.

По информации областных властей, патрулировать леса и дачные поселки будут 300 специальных групп, в состав которых войдут сотрудники МЧС России и спасательных отрядов, полицейские и чиновники из муниципальных и районных администраций.

С воздуха нарушителей будут искать беспилотники, принадлежащие МЧС России, на них не распространяется введенный в регионе запрет на полеты дронов.

Также отдельные патрули будут проходить по прибрежным и пляжным зонам, в том числе на Таватуе, в Бажовских местах, на Чусовой, в «Оленьих Ручьях» и в других популярных у туристов локациях.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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