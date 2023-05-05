В лесах Свердловской области введен режим ЧС: сейчас бушует 25 пожаров

В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. На такие меры власти пошли в связи с ухудшением лесопожарной обстановки, вызванной жаркой и сухой погодой, а также необходимостью привлечь максимум ресурсов для ликвидации возгораний.

«Сейчас на территории Свердловской области действуют 25 природных пожаров, 9 из них локализованы на площади 432,45 гектара, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. – По данным специалистов Центра управления в кризисных ситуациях угрозы перехода огня на жилой сектор и объекты экономики нет».

Наиболее сложная ситуация складывалась в городском округе Верхняя Пышма, где огнеборцы предотвратили переход огня на близлежащие садовые товарищества. Для локализации и ликвидации этого пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

Всего сейчас на тушении пожаров работают почти 600 человек и 129 единиц спецтехники от разных ведомств.

ГУ МЧС России по Свердловской области напоминает, что с 15 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим. Людей в очередной раз просят не выходить в лес, не разводить огонь, не жарить шашлыки, не палить траву и мусор.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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