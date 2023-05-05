На Урале расследуется несколько дел об умышленном поджоге лесов

В Уральском федеральном округе выявлено несколько случаев умышленных поджогов, которые привели к крупным лесным пожарам.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий, предполагаемые виновники уже найдены. Один такой факт зафиксирован в лесах Свердловской области и еще несколько поджогов было в Курганской области – там речь идет об умышленном пале сухой травы.

«Все материалы переданы в органы МВД и МЧС. Ведется расследование. По результатам будут предъявлены обвинения с учетом сбора доказательной базы», – сообщил чиновник.

По его данным, на сегодняшний день департамент зарегистрировал уже 326 нарушений противопожарного режима в лесах. Было возбуждено 171 административное дело, нарушители получили штрафы на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

«Порядка 60% природных пожаров случаются по вине местного населения. Еще около 30% возгораний в лесах происходит по причине перехода огня с земель иных категорий. Чаще всего, когда на сельскохозяйственных полях выжигают сухую растительность. Лишь 5% лесных пожаров случаются по естественным причинам, в остальных случаях они рукотворные», – отметил Сергей Куплевацкий.

Он подчеркнул, что в праздничные майские выходные в лесах Уральского округа будут дежурить тысячи патрульных групп. Гражданам запрещено разводить открытый огонь, нарушителям грозит административный штраф. В том случае, если от костра произошел лесной пожар, виновника также обяжут возмещать весь нанесенный ущерб.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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