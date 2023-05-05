Площадь пожара на Елизавете возросла до 2000 квадратных метров

Пожар на промплощадке на Елизавете разросся за короткое время. Его площадь со 150 квадратных метров увеличилась до 2000.
«Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспломеняющиеся жидкости и резина», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
На место прибывают новые группировки сил и средств пожарной охраны. Информации о пострадавших не поступало.
Дым от пожара на Елизавете видно из разных районов Екатеринбурга, даже из центра.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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