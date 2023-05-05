Как правильно мыть руки, чтобы избежать инфекций, – советы врача (ВИДЕО)

Сегодня отмечается Всемирный день гигиены рук. Дата была выбрана неслучайно: 05.05 символизирует по пять пальцев на каждой руке человека, рассказали в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Личная гигиена – простая, но важная неспецифическая мера профилактики инфекционных заболеваний. Санврачи подчеркивают, что руки надо обязательно мыть после посещения общественных мест и контактов с людьми, после прогулок на улице, после туалета и перед едой.

В разгар пандемии коронавируса «Новый День» снял об этом подробную инструкцию. Образцовое мытье рук продемонстрировал заместитель врача областной наркологической больницы Илья Фоминых.

Как правильно мыть руки

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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