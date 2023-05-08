Губернатор Свердловской области предложил поощрять добровольцев, которые помогают тушить пожары (ФОТО)

Губернатор Свердловской области предложил поощрять людей, которые помогают бороться с лесными пожарами. Об этом Евгений Куйвашев заявил на совещании с главой Минприроды России Александром Козловым, полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, главой Рослесхоза Иваном Советниковым, начальником Авиалесоохраны Дмитрием Селиным и главами муниципалитетов. Также глава региона предложил ужесточить наказание для нарушителей противопожарного режима.

«Мы прорабатываем возможность поощрения волонтеров, которые оказывают помощь в тушении пожаров. Более того, рассматривается вопрос о проработке положения, предусматривающего увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Поскольку основной причиной возгораний является именно человеческий фактор, по каждому случаю будем смотреть отдельно», – сказал Куйвашев.

По данным департамента информационной политики Свердловской области на 09:00 в регионе огнем охвачено более 54 тысяч гектаров леса, действуют 64 пожара, 16 из них локализованы. Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артёмовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Берёзовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.

Фото ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Владислав Тринько

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