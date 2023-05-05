В Академическом полыхает квартира в 15-этажном доме

В Академическом районе Екатеринбурга вспыхнул крупный пожар в одной из новых жилых многоэтажек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что вызов с улицы Краснолесья поступил в 16:20. Прибывшие пожарные установили, что горит квартира и балкон на 10-м этаже 15-этажного жилого дома. Площадь пожара – 30 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. Пожар уже локализован, на месте работают 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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