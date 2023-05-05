В Серове боксер забил друга гирей и отрубил трупу голову

В Серове 66-летний боксер забил до смерти своего друга-спортсмена 30-килограммовой гирей, а затем отчленил голову. Мужчина сначала отрицал свою вину, но случайно процесс расправы был записан на диктофон в телефоне. Ему предъявлено обвинение в убийстве и грозит до 15 лет тюрьмы.

Инцидент произошел в Серове 22 апреля. В квартире на улице Новой три друга детства, все боксеры, распивали алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, из-за чего 66-летний боксер ударил своего друга в голову. Когда тот упал, обвиняемый несколько раз бросил на тело 30-килограммовый «металлический предмет» (по некоторым данным, это была гиря). Мужчина скончался на месте. После этого боксер ножом отчленил голову и выбросил ее в уличный контейнер для сбора мусора, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

«Сперва мужчина пытался придумать алиби, чтобы избежать ответственности за содеянное. Брал 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, нанял адвоката, не зная о том, что у сыщиков уголовного розыска имеются козырные доказательства его причастности. Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило и так далее, – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – По одной из отрабатываемых оперуполномоченными и следователями версий, на основе показаний подозреваемого, ЧП могло произойти по причине того, что в момент передозировки алкоголем одному из участников фуршета померещилось неподобающее поведение по отношению к себе со стороны приятеля, на что и последовала неадекватная, жестокая реакция».

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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