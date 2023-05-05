В Екатеринбурге на майские праздники ограничат движения на улицах: список перекрытий

В Екатеринбурге уже с сегодняшнего вечера будут ограничивать движение транспорта на улицах. Больше всего перекрытий будет в районах проведения парада и прохождения техники.

В ночь с 5 на 6 мая будет закрыто движение:

– по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

– по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

– по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;

– по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

– по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

– по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

Эти же улицы закроют с 05:00 до 12:00 7 мая в связи с проведением генеральной репетиции парада Дня Победы.

С 19:00 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая будут закрыты:

– улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

– улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;

– улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

– улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;

– улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

пандусы транспортной развязки на улице Московской.

8 мая с 09:45 до 11:15 будет закрыто движение:

– по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского;

– по улице Бажова, от улицы Первомайской до улицы Малышева;

– по улице Кузнечной, от улицы Первомайской до улицы Бажова.

с 06:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение:

– по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта;

– по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

– по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

– по улице Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;

– по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:00.

9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий будет закрыто движение транспорта:

– по улице 8 Марта, от Куйбышева до Малышева;

– по улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

– по улице Малышева, от Розы Люксембург до Московской;

– по улице Радищева, от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также для накопления подвижного состава общественного транспорта к 21:00 на улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Куйбышева;

– на улице Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы 8 Марта;

– на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета;

– на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской;

– на улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;

– на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;

– на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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