На Урале эвакуируют жителей двух поселков – к ним подходит огонь

На Урале эвакуируют жителей двух поселков в Березовском округе, речь о поселках Островное и Зеленый Дол. «Один автобус уже выехал с эвакуируемыми из Островного в направлении загородного лагеря Зарница. Второй стоит пустой – люди не хотят покидать свои дома. Едем в Островное», – написал мэр Березовского Евгений Писцов.

Ранее он сообщил, что округу нужны добровольцы на тушение лесных пожаров. «Количество очагов увеличивается, сильный ветер способствует распространению огня. Техникой выполняется дополнительная опашка. Задача волонтёров – проливка кромки пожара ранцевым огнетушителем, выполнение сопутствующих работ. С добровольцами будут работать обученные специалисты. Помощь нужна в Лосином, Сарапулке, Ключевске...», – сообщал он.

Подробности о требованиях к волонтерам есть в телеграме Писцова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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