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Суббота, 6 мая 2023, 15:59 мск

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Возле Среднеуральской ГРЭС тушат пожар

Фото из архива

Сегодня днем произошел пожар возле Среднеуральской ГРЭС. По информации «Нового Дня», загорелась свалка мусора. В пресс-службе ПАО «ЭЛ5-Энерго» (владеет электростанцией) сообщили, что за периметром ГРЭС возле линии электропередачи горит сухая трава.

«В данный момент тушением травы занимаются пожарные расчеты, оборудование и персонал электростанции вне опасности. Электростанция работает в штатном режиме, обеспечивая энергоснабжение потребителей в соответствии с заданием Системного оператора», – подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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