Росавиалесохрана назвала ситуацию с пожарами в Свердловской области чрезвычайной

Росавиалесохрана охарактеризовала ситуацию с пожарами в Свердловской области как чрезвычайную. Напомним, что в регионе отмечается значительный прирост числа новых лесных пожаров от палов травы, не затушенных костров, из-за огня от линейных объектов (железных дорог и других). Для помощи региону в борьбе с лесными пожарами из разных точек страны стянуты 250 парашютистов-десантников Федеральной, Архангельской и Ханты Мансийской Авиалесоохраны.

Парашютисты Федеральной Авиалесоохраны перебросили в Свердловскую область новые модели парашютов с повышенной безопасностью для заброски на труднодоступные пожары.

Для увеличения скорости доставки парашютистов-десантников на пожары Федеральная Авиалесоохрана перебрасывает в Свердловскую область из Красноярска 2 вертолета с увеличенной дальностью полета Ми-8 МТВ-1 из воздушного парка Межрегионального лесопожарного центра «Север».

Отметим, что кроме Свердловской области на сегодняшний день второй основной пожароопасный центр в стране по палам травы и лесным пожарам зарегистрирован на Дальнем Востоке- в Амурской области и Хабаровском крае.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»