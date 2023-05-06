Прокуратура проверит, почему горят леса на Урале

Свердловская прокуратура начала проверки по фактам лесных пожаров под Ревдой, Дегтярском и в Березовском.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственная проверки по факту возгорания лесного массива. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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