Пожары добрались до Екатеринбурга – огонь уже в черте города (ФОТО)

В Екатеринбург пришли пожары. Как сообщили «Новому Дню» очевидцы, горит полоса между Академическим и Широкой Речкой. Там огонь бушует в сухостое.
Сейчас на месте работают несколько пожарных расчетов. Люди также пытаются помогать тушить пламя.
Ветер дует в сторону домов и относит к ним дым. Пока что угрозы распространения огня на постройки нет.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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