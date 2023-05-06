Пожары добрались до Екатеринбурга – огонь уже в черте города (ФОТО)

В Екатеринбург пришли пожары. Как сообщили «Новому Дню» очевидцы, горит полоса между Академическим и Широкой Речкой. Там огонь бушует в сухостое.

Сейчас на месте работают несколько пожарных расчетов. Люди также пытаются помогать тушить пламя.

Ветер дует в сторону домов и относит к ним дым. Пока что угрозы распространения огня на постройки нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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