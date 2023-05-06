На трех уральских трассах ввели ограничения из-за задымления

В Свердловской области на трех трассах введены ограничения движения транспорта из-за дыма от лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, речь идет о дорогах Верхняя Пышма – Невьянск, Невьянск – Реж – Артемовский и Екатеринбург – Нижний Тагил.
Госавтоинспекция призывает отложить поездки, а если все же требуется отправиться мимо горящих лесов:
закрыть в салоне все окна,
включить кондиционер на забор воздуха изнутри и периодически, чтобы не было гипоксии, – на забор воздуха снаружи,
дышать через мокрую тряпку,
включить ближний свет фар, противотуманные огни,
выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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