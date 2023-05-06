На трех уральских трассах ввели ограничения из-за задымления

В Свердловской области на трех трассах введены ограничения движения транспорта из-за дыма от лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, речь идет о дорогах Верхняя Пышма – Невьянск, Невьянск – Реж – Артемовский и Екатеринбург – Нижний Тагил.

Госавтоинспекция призывает отложить поездки, а если все же требуется отправиться мимо горящих лесов:

закрыть в салоне все окна,

включить кондиционер на забор воздуха изнутри и периодически, чтобы не было гипоксии, – на забор воздуха снаружи,

дышать через мокрую тряпку,

включить ближний свет фар, противотуманные огни,

выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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