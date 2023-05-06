Куйвашев о пожарах: «Мы запросили федеральную помощь»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в регионе сложилась критическая ситуация с пожарами. «К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много. Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны», – отметил он.

Губернатор призвал всех, кто может стать волонтерами, идти тушить пожары в лесах. «Знаю, во многих городах волонтеры весь день работают вместе с сотрудниками МЧС. Огромное человеческое спасибо всем неравнодушным. Но нужно больше людей. В первую очередь – взрослых мужчин, с машинами, в рабочей одежде и обуви на жесткой подошве, чтобы организовать подвоз воды и оборудования» – сказал он, уточнив, что мэр каждой территории, где есть пожары, «должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию во всех популярных группах города в соцсетях, а на месте сбора организовать обучение и инструктаж».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»