Уральский боксер Курбанов завоевал право на бой за титул чемпиона мира

В Екатеринбурге прошел вечер бокса RCC Boxing Promotions. В главном поединке в ринге сошлись Магомед Курбанов и Мишель Соро. Они провели претендентский поединок по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг). Уже в первом раунде француз «боднул» Курбанова головой в бровь, и у Магомеда открылось глубокое рассечение, которое сильно мешало ему на протяжении всего боя. Однако он работал вторым номером, перебивал Соро с дистанции и забирал раунды в свою пользу. По итогам 12 отрезков Курбанов одержал победу раздельным решением судей: 115:113, 113:115 и 116:112. Таким образом, он стал обязательным претендентом по версии WBA.

Отметим, что 13 мая в КРК «Уралец» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам RCC 15, где в главном поединке фанаты увидят бой Ивана Штыркова против Петра Романкевича по правилам кикбоксинга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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