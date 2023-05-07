Склады с порохом загорелись не из-за лесных пожаров, все было наоборот

Склады с порохом в поселке Первомайское в Свердловской области загорелись не из-за лесных пожаров. Напротив, огонь с них перешел на лес. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесохраны. «Лесной пожар не является причиной пожара на складах с порохом. Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов, что зафиксировано системой «Лесной дозор», – сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за пожара на складах и взрывов были эвакуированы жители поселка. Спасателям удалось локализовать огонь и не допустить его распространения на все склады. Горел один пустой и один с порохом.

Всего, по оценкам губернатора Евгения Куйвашева, в регионе горят около 20 тысяч гектаров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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