Baza: В Екатеринбурге задержали двоих за попытку поджога военкомата

В Екатеринбурге силовики задержали двух мужчин, которые пытались поджечь здание военкомата в Екатеринбурге около часа ночи. Все произошло на улице Вишневой. Речь идет о военкомате, который относится к Кировскому и Октябрьскому районам города. Здание они собрались облить бензином из пятилитровой канистры.

«Когда мужчины подходили к зданию их заметил сотрудник полиции, охранявший военкомат. Сразу после этого на место прибыли сотрудники спецслужб, которые задержали мужчин. Они были доставлены в ФСБ и там рассказали, что за поджог военкомата им была обещана награда в размере 40000 рублей», – пишет Baza.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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